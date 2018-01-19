Karne trafiği havadan görüntülendi
İstanbul’da karnelerin dağıtılmasının ardından başlayan yarı yıl tatili trafikle başladı. Mahmutbey Gişelerinde trafik tamamen kilitlenirken, İstanbul’da yoğunluk 54’ü buldu. Trafikte yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.19 Ocak 2018 Cuma 17:42
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1’inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Mahmutbey Gişeleri’nde saat 17.00 olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi. Araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Yaşanan karne yoğunluğu da havadan görüntülendi.