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Karne trafiği havadan görüntülendi

İstanbul’da karnelerin dağıtılmasının ardından başlayan yarı yıl tatili trafikle başladı. Mahmutbey Gişelerinde trafik tamamen kilitlenirken, İstanbul’da yoğunluk 54’ü buldu. Trafikte yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.

19 Ocak 2018 Cuma 17:42
Karne trafiği havadan görüntülendi

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1’inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Mahmutbey Gişeleri’nde saat 17.00 olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi. Araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Yaşanan karne yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:42
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