Karlov'un katilinin abisi FETÖ'den nikahlı çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı ile ilgili soruşturmada, Ankara Başsavcılığı, terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarını FETÖ'ye çıkaran yeni delillere ulaştı. Mert Altıntaş'ın son 5 yılını koordine eden ve bu nedenle "abi" konumunda olduğu değerlendirilen Yenimahalle'deki ev arkadaşı Sercan Başar'ın darbe girişiminden bir gün sonra 'FETÖ'nün evlilik imamı' aracılığıyla evlendiği ortaya çıktı. Örgüte bağlı gençlerin fotoğraflarının bulunduğu kataloğu Sercan Başar'a gösteren 'imamın' kendi yeğeni Zeynep'e referans olduğu anlaşıldı. Başar da genç kızı kendisine uygun buldu ve evlilik gerçekleşti.

İNTERNETTE KARLOV'U ARAMIŞLAR

Soruşturmada, Altıntaş'ın Karlov'u öldürmeyi çok önceden planladığını gösteren delillere de ulaşıldı. Altıntaş'ın, gözaltında tutulan avukat arkadaşı Serkan Özkan'a ait bilgisayar üzerinde yapılan incelemede, şimdiye kadar hangi sitelere girildiği de belirlendi. Bu kapsamda elde edilen ilk bulgu, Büyükelçi Karlov'un fotoğraflarını içeren internet sitelerine girildiği oldu. Bu bilgisayarı Mert Altıntaş'ın da kullandığını değerlendiren savcılık, aslında suikast kararının çok önceden verildiğini değerlendirdi. Savcılık Karlov'un, suikastın işlendiği resim sergisine geleceğinin son anda belli olmasına rağmen cinayetin çok önceden planlanmasını birlikte değerlendirirken, "Saldırgan bu resim sergisine giderek her koşulda bir Rus öldürmeyi planladı, büyükelçinin orada olması zaten amaçlanan hedefe ulaşılmasını kolaylaştırdı" sonucuna vardı.

RUSLAR ESKORT KADINI SORGULADI

Mert Altıntaş'ın mart ayında gönül ilişkisi olmaksızın birlikte olduğu Rus eskort kadının, daha önceden Rusya'ya gittiği belirlendi. Rus güvenlik birimleri bu kadına Mert Altıntaş'ı sordu. Kadın önce tanımadı ancak ayrıntılı sorular yöneltilmesi ve fotoğraflarının gösterilmesinden sonra teşhis etti. Savcılık, Rus kadının ajan olduğu yönündeki iddiaları teyit etmezken, bir süreliğine Ankara'da çalıştığını belirledi.