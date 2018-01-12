Karlov suikastiyle ilgili flaş gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, H.K'nin "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 6 kişi tutuklanmıştı.