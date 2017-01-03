Karlov suikastinde kritik gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında, katilin ev arkadaşı S.Ö.'nün bilgisayarı incelendi. İnceleme sonucu Ekim 2016'da Karlov hakkında araştırma yapıldığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince, saldırganın eski ev arkadaşı S.Ö.'nün bilgisayarında geriye dönük çalışma yapıldı. Çalışmada, S.Ö.'nün bilgisayarından Ekim 2016'da birkaç kez Karlov'un görsellerinin araştırıldığı ortaya çıktı.
EKİMDEKİ FAALİYETLERİNE İNCELEME
Katilin suikastten önce Karlov'un fotoğraflarını incelediğini ve bilgi toplamaya çalıştığını belirleyen savcılık, katilin söz konusu tarihlerde kim ya da kimlerle görüştüğünü araştırıyor.
Ayrıca, katilin gözaltındaki ev arkadaşı, çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli polis memuru S.B.'nin emniyetteki sorgusunda, FETÖ bağlantısını reddettiği bildirildi.
DAYISI HAKKINDA 'EVLENDİRME İMAMI' İDDİASI
S.B.'nin 17 Temmuz 2016 günü evlendiği eşinin dayısının FETÖ'nün "evlendirme imamı" olduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.