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Karlov suikasti ilişkilerimize zarar vermeyecek

Rusya Devlet Başkanı Putin,geleneksel yıl sonu büyük basın toplantısında Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rus uçağının düşürülmesinin arkasında Türk yönetiminin bulunduğu yönündeki görüşünün değiştiğini belirten Putin, “Ankara büyükelçimizin öldürülmesini Rusya’ya ve Rus-Türk ilişkilerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu düşünüyorum. Bu suikast Türkiye ile ilişkilerimize zarar vermeyecek” dedi.

Karlov suikasti ilişkilerimize zarar vermeyecek
Eklenme: 24 Aralık 2016, 05:46
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RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlediği geleneksel yıl sonu büyük basın toplantısında, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili olarak, “Ankara büyükelçimizin öldürülmesini Rusya’ya ve Rus-Türk ilişkilerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE HAKKINDAKİ FİKİRLERİM DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Geçen yıl kasım ayında uçak hadisesinde, iki ülke ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından Rus uçağının düşürüldüğü yönündeki teze şüpheyle yaklaştığını belirten Putin, “Ancak şimdi büyükelçinin bir polis tarafından öldürülmesinden sonra fikrimi değiştirmeye başladım. Türkiye’de adalet ve güvenlik güçlerine sızılması oldukça derin bir konu. Kimseyi bir şeyle suçlamak istemem ama bunun yaşandığını görüyoruz. Bu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine engel olmayacak. Biz Türkiye-Rusya ilişkilerinin anlamını ve öneminin farkındayız ve geliştirmek için çalışacağız. İlişkilerimizin normalleşmesinin ardından son yılda orta yol bulmaya başladık. Bunun gelecekte de devam etmesini umut ediyorum” şeklinde konuştu.

HALEP KONUSUNDA ÜÇ ÜLKE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADI

Halep’ten sivillerin tahliyesi ile ilgili olarak bir soruyu da cevaplayan Putin, “Halep konusunda Türkiye yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı ve İran yönetimi, elbette bizim de aktif katılımımız olmadan sonuç alınamazdı” dedi.

Halep’teki sorunun çözümünde bu üçlü formatın çok önemli rol oynadığına dikkat çeken Putin, “Halep’ten yüz binden fazla kişi tahliye edildi. Bugün için bu modern dünyanın en büyük uluslararası insani faaliyeti” şeklinde konuştu.

Bu üçlü formatın gerekli olduğunu ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Putin, bu hususta ABD ve diğer bölge ülkeleri ile de birlikte çalışmaya hazır olduklarını aktardı.

 

 
EtiketlerRusya Devlet Başkanı Putingeleneksel yıl sonu büyük basın toplantısıRusyaKarlov
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