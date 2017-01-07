Karlı havalarda lastik basıncı nasıl olmalı?

Kış aylarında aracın ve can güvenliğinin iyi sağlanması, için lastiklerinizin hepsinin kış lastiği olması ve doğru basınçta olması gerekmektedir. Bütün lastiklerin kış lastiği olması yolun özelliğine ve durumuna göre çekiş gücünü, performansını ve güvenliğini arttıracaktır. Kış aylarında aracınızın lastik basıncının kontrolünü sağlamak hem lastiklerinizin erken aşınmasını önler hemde güvenliğinizi daha da arttırır.

Soğuk havalarda sıcak gaz genleşir, soğuk gaz ise sıkışır. Bu nedenle kış aylarında hava sıcaklığı düştüğünden lastik basınçlarınızda yavaşlayacaktır. Otomobiliniz sebebi ile belirtilen değere 0,2 bar (üç psi) eklemeniz tavsiye edilir.

Örneğin aracınız için müsait hava basıncı 2.2 bar 32 psi ye denk gelmektedir. Kış aylarında 2.2 bar (32 psi) yerine 2.4 bar (35 psi) basmanız aracınız için daha iyi performans sağlayacaktır. Aracınızın bar değerini psi ‘ye çevirirken 1 bar, 14.50 psi yapmaktadır. Bar değeriyle 14.50 ‘yi çarparsanız dilediğiniz psi değerini yakalarsınız.