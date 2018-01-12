Karkas et değil, canlı hayvan getirilecek

Fakıbaba, “Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi” kursiyerlerinin mezuniyet töreni sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Kuraklıkla ilgili sorular üzerine Fakıbaba, sürecin tarımsal faaliyetleri etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Fakıbaba, ciddi bir kuraklık yaşandığına işaret ederek, “Kuraklığın Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da tarımsal kuraklık seviyesine gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili bize önemli görevler düşüyor” diye konuştu.