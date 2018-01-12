Karkas et değil, canlı hayvan getirilecek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl karkas et ithalatı yerine yurtdışından canlı kesimlik hayvan getirileceğini belirterek, “Besilik hayvan yerine düvelik hayvan ithalatı için çalışma yapıyoruz” dedi.12 Ocak 2018 Cuma 11:45
Fakıbaba, “Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi” kursiyerlerinin mezuniyet töreni sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Kuraklıkla ilgili sorular üzerine Fakıbaba, sürecin tarımsal faaliyetleri etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Fakıbaba, ciddi bir kuraklık yaşandığına işaret ederek, “Kuraklığın Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da tarımsal kuraklık seviyesine gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili bize önemli görevler düşüyor” diye konuştu.