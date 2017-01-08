Kariyer.net başını örttü diye işten attı

Genelde İslami kesime, özelde ise başörtülü öğrencilere insanlık dışı muameleler uygulayan 28 Şubat zihniyeti, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye'de iş arayanların ve işverenlerin en çok tercih ettiği online insan kaynakları platformu olan Kariyer.net çalışanlarının başörtüsü yasağına takıldığı ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin umut bağladığı Kariyer.net’in bünyesinde başörtülü çalışan bulunmadığı, sonradan kapananların ise komik bahanelerle işten çıkartıldığı belirlendi.

YÜKSEK PERFORMANS DÜŞÜK PERFORMANS

Kariyer.net’in Ümraniye Anel İş Merkezi’nde bulunan bölge ofisinde Müşteri Hizmetleri Temsilcisi olarak başı açık bir şekilde işe başlayan Sinem Çavuşoğlu’nun başını örtme kararı aldığı 3.ay sonunda gösterdiği yüksek performansa rağmen çeşitli mobbinglere maruz kaldığı ve bir ay sonra da “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işine son verildiği öğrenildi.

Sinem Çavuşoğlu, kapandıktan sonra yaşadığı zorlu süreci gazetemize şu ifadelerle anlattı: “İşe başladığım tarihte açıktım herhangi bir sıkıntı bulunmamaktaydı. Tele satış olarak da ilk tecrübeme göre % lerde satış oranım ilk iki aya göre iyiydi. 3. ayda kapanmaya karar verdim ki daha öncesinde de düşünmüş olduğum artık uygulamam gerektiğini düşündüğüm bir karardı. Ancak bu konuyla ilgili öncelikle içeriye danışmam gerekiyordu çünkü içeride hiç kapalı bir arkadaş bulunmuyordu. İçeride birlikte çalıştığım bir arkadaşıma konuyu açıp, kapanmaya karar verdiğimi söylediğimde, ‘Burada böyle bir şeye sıcak bakılmamakta daha öncede bir arkadaş kapanmaya kalktı ve çıkarıldı!’ dendi ve neye uğradığımı şaşırdım.”

‘BEN ALLAH İÇİN ÖRTÜNDÜM’

İş arkadaşının verdiği cevabın, kendisini zerre etkilemediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Takım liderimize bu konuyu açtım. O da aynı şekilde tepki verdi ancak bu konuyu içeriyle görüşebileceğini bir şeyler yapılabilir belki diyerek o gün öyle geçti. Ben bekleyişteydim bir cevap bekliyordum ki 2.gün o şekilde gelebilirsin dendi. Çok sevinmiştim ama kısa sürdü tabi OHAL sürecinde olduğumuz için belki de 1 aylığına da olsa içeride kapalı olarak dolaşmama katlanabildiler. Zaten benden başka kapalı da yoktu. Tabi yakın arkadaşım Esra bana, ‘Şimdi kapanma psikolojin bozulur içeride herkes açık sen kapandığında değişik bakarlar’ dedi. Ama ben Allah için yaptığım bir şeye başkalarının farklı gözle bakması umurumda değildi.” şeklinde konuştu.

BAŞIMI KAPATTIKTAN SONRA TAVIRLARI DEĞİŞTİ

Kariyer.net’te çalışan bazı arkadaşlarının örtünmesinden dolayı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ertesi gün işe kapalı olarak gittim. Tabi çoğu kişi bakıp dönüp tekrar tekrar bir daha baktı bazı arkadaşlarda hayırlı olsun inşallah bize de nasip olur diyerek rahatlattılar beni. Hatta çoğu arkadaş nasıl izin verdiler diyerek sorguladılar bu durumu! Sonraki günlerde takım lideri dahil diğer müdürlerinde tutumları değişti. Belki de kapalı görmeye tahammül edemediklerindendir! İşe girmiş olduğum ilk zamanlarda ki tutumlarıyla kapandıktan sonraki davranışları arasında dağlar kadar fark vardı. Sonra zaten tutumlar tamamen farklılaştı işte çeşitli bahaneler öne sürülerek satışlarla ilgili ki grubumun arasında % lerde satış olarak önde olmama rağmen 4.ayda savunma verilip 2 gün sonrada çıkarıldım.”

İşten çıkartılması sonrası ekonomik olarak büyük bir çöküntü yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Sırf örtülüyüm diye bu şekilde çıkarılmak çok acı. Maddi açıdan çok manevi olarak acı yaşadım. Cumhurbaşkanımızın ailesi de başörtüsü yasağının mağdurlarından biri. Onun sesimi duymasını istiyorum. Biz Müslüman bir ülkede yaşamıyor muyuz bizim dinimiz İslam değil mi nasıl bu hale gelebildik?” diye sordu.

SORULARIMIZI 5 GÜNDÜR CEVAPLAMADILAR

Çalışanlarına yönelik uyguladığı çağ dışı yasakla ilgili irtibata geçtiğimiz Kariyer.net, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sinem Çavuşoğlu’nun yaşadığı mağduriyeti öğrenmek için Kariyer.net İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazılı sorularımız 5 gündür yanıt bulamadı.

MUHAMMED UZUN