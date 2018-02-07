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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Doktorlar şoke oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 12 yaşındaki Neslihan Karakoç’un midesinden 2 kilo 850 gram ağırlığında 20 santim büyüklüğünde taş sertliğinde saç ve sakız yumağı çıktı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:15
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • abdoabdo2 sa önce
    maniac mıymış bu hasta
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