Karın ağırlığına dayanamayan ağaç araçların üzerine devrildi!

Bursa’da karın ağırlığına dayanamayan bir ağaç araçların üzerine devrildi.

Karın ağırlığına dayanamayan ağaç araçların üzerine devrildi!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:19
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Bursa'da yağan yoğun kar yağışı kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Şehir merkezinde belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ana arterlerde sıkıntı yaşanmazken, mahalle ve sokak aralarında ise ulaşım zorlukla sağlandı. Araçlar sokak aralarında ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sokakta yürümekte oldukça zorlandı. Bursa Anadolu Erkek Lisesi kapısındaki ağaç ise park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Cadde kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ağacı parçalayarak araçların üzerinden kaldırdı. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, sahipleri ise gözlerine inanamadı.

 

 
EtiketlerBursakar yağışıBursa Anadolu Erkek Lisesi
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