Karim Benzema bombası!

Daily Mirror'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fransız santrfor, Premier Lig'in dev ekiplerindenArsenal'le büyük oranda anlaştı.



Haberde Benzema ve menajerinin Arsenal yönetimiyle her konuda anlaştığı fakat Real Madrid'e ödenecek bonservis konusunda ciddi pürüzlerin olduğu belirtildi.



Buna göre Real, yıldız oyuncu için 60 milyon euro civarında bir değer biçerken Arsenal'in teklifi ise 40 milyon euro'da kaldı. Yıldız futbolcunun bu sorunun çözülebilmesi için Madrid yönetimiyle görüşme hâlinde olduğu öğrenildi.