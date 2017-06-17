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Karı-kocayı bıçaklayarak öldürdüler

İzmir'in Konak ilçesinde 60 yaşındaki karı koca, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:39
Karı-kocayı bıçaklayarak öldürdüler

Kapılar semti 1270 Sokak'ta çığlık sesi duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının evden bazı kişilerin çıktığını belirtmesi üzerine kapıyı çekiç yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekipler, evde yaşları 60 olan Cemal ve Remziye Işıkhan çiftinin bıçakla öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesi, olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından Işıkhan çiftinin cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından çiftin yakınları evin önüne gelerek gözyaşı döktü, Türkçe ve Arapça ağıtlar yaktı. Fenalaşan bazı kişilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Cemal Işıkhan'ın tır şoförü olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:39
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