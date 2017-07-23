Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat: Klima ile yaşamayı bilmek gerekiyor

Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, sıcak havaların normal insanlar için bile bunaltıcı bir ortam oluşturduğunu ifade ederek, aşırı sıcak havalarda dışarıda olunmaması uyarısında bulundu. Bu koşullarda insanların dışarıda olmasının ani sıvı kayıpları ve tansiyon dengesizliklerini ortaya çıkarabildiğini vurgulayan Polat, bu tür kalbi zorlayıcı dengesizliklerin krizi tetikleyebileceğini ya da kriz benzeri ataklar oluşturabileceğini söyledi. Polat, “Bu açıdan hastalarımızın özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, çıkmak zorunda kalıyorlarsa şapka ve şemsiye tarzında koruyucu şeyler kullanmaları ve güneşe çok maruz kalmayacak şekilde bulunmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

“İçerideki oksijen miktarının düşmesi kalp hastalarını zorlar”

Klimalı ortamlarda oksijen miktarının düşmesinin kalp hastalarını zorladığını dile getiren Polat, “Klimaları 16 derecelere kadar indirip içeriyi buz gibi yapmanın bir takım kas tutulmaları, solunum yolu problemlerine etkisi olur. Klimalar içerinin havasını çok kurutur. Ortamı sık sık havalandırmak gerekir. Klima ile yaşamayı da bilmek gerekiyor. Klimayı açtık, kapı pencereyi kapattık diye bir şey yok. Mümkünse kapı aralık kalmalı. İçeri sürekli bir hava girişinin sağlanması gerekir. Klimanın derecesini çok soğuk yapmamak gerekiyor. 24’ün altındaki hava sıcaklıkları vücut fizyolojisi için zararlıdır” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar risk alanında”

Günlük yaşamda kadınların dışarı çıkma konusunda erkekler kadar alışkın olmadığını ve bu yüzden kadınların önemli bir risk altında olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:

“Bu konuda erkekler biraz daha deneyimli. Sıcak havalardan korunma konusunda kendilerini seviyorlar. Bu yönüyle kadınlar kendini korumayı çok sevmiyor. Sıcak havalarda özen göstermeden dolaşabiliyor ve nihayetinde onlar açısından riskler oluşuyor. Bu açıdan geniş şapkalar ya da şemsiye kullanımları erkeklerden daha kolay olabilir. Yanlarında çanta taşıdıklarından dolayı sıvıya ulaşmaları daha kolay olabilir. Yani kadınlar kendilerini daha rahat koruyabilir. Ayrıca biz fark etmeden terleme yoluyla ciddi sıvı kayıplarımız oluyor. İnsanların bu sıvı kayıplarını tamamlamak için düzenli sıvı alması gerekiyor. Tavsiyemiz saf su almalarıdır ama şeker hastalığı yoksa limonata, meyve suyu gibi sıvılar da tüketilebilir. İnsanların yanlarında, çantalarında su bulundurmaları ve düzenli olarak bu sudan içmelerini öneririz. Tabi ki bu dönemde günler uzuyor. Dışarıda aktivite daha fazla oluyor. Bazen ilaç düzenleri kayabiliyor. Düzenli ilaç almak bu dönemde çok önemli. Tansiyonumuzu sık sık ölçtürelim. Çünkü aşırı sıcaklardan dolayı tansiyonlarda düşme görülebilir ya da aşırı terleme olabilir. Bu durum tansiyon ilaçlarımızın yeniden ayarlanmasını gerektirebilir. Göğüste veya karında oluşabilen ağrıların bir kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.”