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Kardinalden itiraf! Cinsel istismar olaylarına...

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin, Bernard Preynat isimli rahible ilgili cinsel istismar olaylarına müdahalede hatalı davrandığını kabul etti.

13 Ağustos 2017 Pazar 11:04
Kardinalden itiraf! Cinsel istismar olaylarına...

Barbarin, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, 2009’da hakkında suçlamalar olan Preynat’ı görevden almak yerine başka bir bölgeye ataması konusunda, aldığı önlemlerin tehlikeyle aynı ölçüde olmadığını belirtti. O dönemde olayı örtmeye çalışmadığını da savunan Barbarin, artık aldıkları önlemlerde o dönemdeki gibi hareket etmediklerini de kaydetti.

Fransa’da Ocak 2016’da Bertrand Virieux isimli kişi, kilisede yaşadığı taciz skandalı hakkında 45 yıl sonra itiraflarda bulunmuştu. Daha sonra çok sayıda mağdur ortaya çıkarak Virieux’ün başkanlığını yaptığı "Hür söz" isimli derneğe katılmıştı. Bernard Preynat isimli rahibin kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyulmuştu.

SUÇLARI ÖRTMEKLE SORGULANMIŞTI

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin, Preynat’ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulanmıştı. Barbarin, 2009’da hakkında suçlamalar olan Preynat’ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atamış, papaz altı ay sonra da eski görev bölgesine geri dönmüştü. Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015’e kadar görevinin başında kalmaya devam etmişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:04
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