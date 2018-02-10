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Kardinal konuştu... Herşeyi itiraf etti...

Myanmar'ın Katolik Kardinali Bo, Rohingyaların Arakan eyaletinden kaçmasında "etnik temizlik unsurlarının" artık aşikar olduğu değerlendirmesini yaptı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:15
Kardinal konuştu... Herşeyi itiraf etti...

Myanmar'ın Katolik Kardinali Charles Bo, Rohingyaların Arakan eyaletinden kaçmasında "etnik temizlik unsurlarının" artık aşikar olduğunu söyledi.

İnsan tacirliği konulu konferans için Vatikan'ı ziyaret eden Bo, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin muhtemelen evlerine hiç dönmeyeceğini ve bu kişilerin kaçmasına neden olan "etnik temizlik unsurlarının" artık aşikar olduğunu ifade etti.

Charles Bo, Myanmar Hükümeti'nin, Rohingyaları geri getirmek için planlar yaptığını ancak birçoğunun dönmeyi tercih etmeyeceğini savunarak, buna neden olarak ise güvenlik endişesini, süregelen ayrımcılığı ve ekonomik koşulları gösterdi.

Kardinal Bo, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi de "orduya karşı sesini yükseltmek konusunda anayasal hakka sahip olmadığını" söyleyerek savundu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy de yakıldı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:15
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