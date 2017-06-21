Kardeşlik Seferberliği Üsküdar’da

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Mahmut Karaman, ihtiyaç sahiplerine kol kanat geren “Kardeşlik Seferberliği” hareketiyle dikkat çekiyor.

Hiçbir kurum ya da kuruluştan destek almadan yardım faaliyetlerini sürdüren Karaman, 22 Haziran Perşembe günü Üsküdar Sokak İftarı verecek.

Kendi öz kaynakları ile iftarı düzenleyen Karaman’ın gelecek olanlara ikramı yalnızca çorba ve ekmek olacak. İftarın mahiyeti konusunda açıklama yapan Karaman, herkesin evinden dilediği yiyeceği getirerek paylaşabileceğini ve bu paylaşım yoğunluğu sayesinde toplum içinde ruh bütünlüğünün yakalamayı amaçladıklarını kaydetti.

“Sevgi, şefkat, merhamet, saygı, dostluk ve kardeşliği paylaşmak için, ruhumuzu özgür kılmak için…” sloganı ile duyurulan iftar buluşması sayesinde, İslami değerlere ve bilhassa Ramazan’ın manevi güzelliğine dikkat çekmek amaçlanıyor. Uzun zamandır bu buluşmaları gerçekleştiren ve ihtiyaç sahiplerini imkanları dahilinde himaye etme gayreti içinde olan Mahmut Karaman, bu çabayla birçok insanı hayata kazandırdıklarını ve çeşitli marjinal grupların bu hareketi taklit eder faaliyetler yaptıklarını belirtti. Bütün çabasının toplum birlik ve bütünlüğünü sağlamak için olduğunu kaydeden Karaman, bilhassa gençlerde millî ve manevi duyarlığı kazandırmak ve güçlendirmek için böylesi gayretlerin artması gerektiğini söyledi. “Her insan iyilik yapabilir” diyen Karaman, herkesi “Kardeşlik Seferberliği” vesilesiyle iyilik yapmaya davet etti.