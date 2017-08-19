Kardeşlik Bilinci Yarınları Kurtaracak

Konya İHH insani yardım derneği tarafından düzenlenen Milleti İbrahim Projesi kardeşlik bilinci vermeye devam ediyor. Konya’da misafir edilen ikinci öğrenci grubu bir haftalık eğitim sürecinin sonunda düzenlenen pikniğin ardından Konya İHH Yönetim Kurulu üyesi Ahmetsami Uysal’ın konuşmasını dinledi.

İslam adına verilen mücadelede kibir ve gösterişe kaçmadan mümin bir şahsiyet olarak kardeş kalabilmek gerektiğini vurgulayan Uysal "Biz bu memleketin kurtuluş savaşını beraber verdik. Kudüs'ü Malazgirt'i İstanbul'u, Kürdü Türkü ile Milleti İbrahim olarak fethettik. Bizi son yüz yılda ırkçılığa kabileciliğe çekip asıl hedeflerimizden uzaklaştırarak birbirimize düşürdüler.” dedi.

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.” hadisi şerifini hatırlatan Uysal “Kardeşler olarak aramızda selamı yayıp ırkçılık illetini kıracak olan bizleriz. Yarınlar hakikaten bizlerin elinde. Ülkemiz ve İslam ümmeti adına büyük bir kurtuluş savaşı veriyoruz.” dedi.

Özgürlük mücadelesi içerisinde önemini anlattığı Mavi Marmara’nın yoluna devam ettiğini vurgulayan Uysal konuşmasının ardından öğrencileri memleketlerine uğurladı.