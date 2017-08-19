Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kardeşlik Bilinci Yarınları Kurtaracak

Kardeşlik bilincini yeşertmek adına düzenlenen Milleti İbrahim Projesi kapsamında Doğu Anadolu'dan Konya'ya gelen öğrenciler Mavi Marmara yolcusu Ahmetsami Uysal’ın konuşmasını dinledi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:59
Kardeşlik Bilinci Yarınları Kurtaracak

Konya İHH insani yardım derneği tarafından düzenlenen Milleti İbrahim Projesi kardeşlik bilinci vermeye devam ediyor. Konya’da misafir edilen ikinci öğrenci grubu bir haftalık eğitim sürecinin sonunda düzenlenen pikniğin ardından Konya İHH Yönetim Kurulu üyesi Ahmetsami Uysal’ın konuşmasını dinledi.

İslam adına verilen mücadelede kibir ve gösterişe kaçmadan mümin bir şahsiyet olarak kardeş kalabilmek gerektiğini vurgulayan Uysal "Biz bu memleketin kurtuluş savaşını beraber verdik. Kudüs'ü Malazgirt'i İstanbul'u, Kürdü Türkü ile Milleti İbrahim olarak fethettik. Bizi son yüz yılda ırkçılığa kabileciliğe çekip asıl hedeflerimizden uzaklaştırarak birbirimize düşürdüler.” dedi.

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.” hadisi şerifini hatırlatan Uysal “Kardeşler olarak aramızda selamı yayıp ırkçılık illetini kıracak olan bizleriz. Yarınlar hakikaten bizlerin elinde. Ülkemiz ve İslam ümmeti adına büyük bir kurtuluş savaşı veriyoruz.” dedi.

Özgürlük mücadelesi içerisinde önemini anlattığı Mavi Marmara’nın yoluna devam ettiğini vurgulayan Uysal konuşmasının ardından öğrencileri memleketlerine uğurladı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:59
  1. Konya İHH insani yardım derneği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerçek sevginin kanıtı nedir?
    1. Gerçek sevginin kanıtı nedir?
    2. Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    3. Irkçı vekile büyük şok! Restorandan..
    4. Donanma Komutanı belli oldu!
    5. Futbol piyasası çıldırdı! Yedek..
    6. Kan donduran olay: Tarla kavgası..
    7. Hindistan'ı sarsan olay: Çok sayıda..
    8. Evde sera kurma olanağı sunan Greenbox..
    9. MediaMarkt 50. mağazası ile büyümeye..
    10. İHH’dan selin vurduğu Nepal’e acil..
    11. Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki:..
    12. Kardeşlik Bilinci Yarınları Kurtaracak
    13. Diyarbakır Sur'da patlama
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    15. Bakan'dan Merkel’e: Bizim muhatabımız..
    16. Jandarma Komutanı belli oldu
    17. Zekeriya Öz'ün 5 milyon dolarlık..
    18. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    19. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    20. ADA Treni Mithatpaşa’dan seferlere..
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor