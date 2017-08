Kardeşinin payını ayırdın mı? Vekalet yoluyla kurban kesiminin önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" konulu tanıtım toplantısı düzenledi. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda bir konuşma yapan Başkan Vekili Keleş, Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ederek, tüm İslam coğrafyasına birlik ve beraberlik getirmesi diledi. Vekaletle milletin emaneti olarak alınan kurbanların 7 kıtadaki fakirlere, yetimlere, mazlumlara, mağdurlara, aç ve yoksullara ulaştırıp, oradaki insanların dualarını almanın önemine değinen Keleş, "Vakfımız bu sene yurt içinde 225 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkede kurban kesmeyi planlamaktadır. Vekalet ile 2015 yılında 180 bin 35, 2016 yılında ise 239 bin 414 kurban kestik. Bu yıl hedefimiz 275 bin kurban kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır" şeklinde konuştu.

"Biz, insanlığa ölüm değil hayat götürmeyi hedefleyen bir medeniyetin temsilcileriyiz"

Kurban Bayramı'nda vekaletleri alınan kurbanlarla bir taraftan bağışçıların Allah'a yakınlık kazanmasına vasıta olmanın hazzını, diğer taraftan da bu kurbanları mazlumlara götürmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Keleş, konuşmasına şu şöyle devam etti:

"TDV büyük bir titizlikle ibadetin dini ölçüler içerisinde yerine getirilmesi için çok büyük bir hassasiyet göstermekte ve milletimizin iyilik elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktadır. Açlığın, fakirliğin, yetim ve kimsesiz çocukların, mülteci kamplarında yaşayan çocukların sayısının her geçen gün arttığı bir ortamda biz daha fazla iyilik ve yardım içerisinde olmak zorundayız. Millet olarak bunlara geçmişte kayıtsız kalmadık, bugün de kayıtsız kalamayız. Biz, insanlığa ölüm değil hayat götürmeyi hedefleyen bir medeniyetin temsilcileriyiz ve insanlığa iyilik taşımaya devam edeceğiz. Bu gün güç sahiplerinin, güçlerini başkalaştırdığı insanları yok etmekten yana kullandığına ve zulümlerine karşı sergilenen sessizliğe tanık olmaktayız. Kıyılara vuran, yıkıntılar altında kalan ve diri diri yanan çocuklar, güç sahiplerinin merhamet duygularını harekete geçirmeye yetmiyor. Bütün bu hadiseler bizim gibi kuruluşların daha da güçlenmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Vekaletle kurban organizasyonu, maruz kaldıkları zulümler yüzünden özellikle beslenme konusunda sıkıntı yaşayan kardeşlerimize ulaşabilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple biz her sene daha fazla kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyoruz ve bu hizmetin tanınmasını istiyoruz."

Türkiye Diyanet Vakfının, emanet olarak aldığı her kuruşu büyük bir titizlikle, şeffaf ve halkın kontrolüne açık bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığının altını çizen Keleş, bu bakımdan vakfa vekalet yoluyla kurban bağışında bulunan vatandaşların ibadetleri konusunda içlerinin son derece rahat olabileceğini dile getirerek, "Bu konuda arkadaşlarımız her türlü tedbiri alıyor, bağışçılarımıza kurbanın kesilişi ve dağıtımına dair her türlü geri bildirim de gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kurbanın iyi niyet ve yardımın simgesi olduğunu belirten Keleş, kurbanın reklam amaçlı, başkalarına tahakküm vasıtası olarak istihdam edilmesi ve çeşitli amaçlar uğruna istismar edilmesinin asla söz konusu olmayacağını vurguladı. Keleş, kurbanın takvaya dayanması gereken bir ibadet olduğunu söyledi ve, "Et için hayvan kesmekle, kurban kesmek arasındaki bilincin farkında olmaktır takva şuuru. Kurban en çok sevilen uğruna feda edilenin sembolüdür" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş'in yanı sıra, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Hüseyin Kayapınar ve çok sayıda davetli katıldı.