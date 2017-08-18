Kardeşini öldüren cinayet zanlısı: Basit şeyler için kardeş öldürülmez

Kayseri’de sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Yalıntepe Sokak’ta meydana gelen olayda, kardeş olan Adem T. ile Yakup T. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Yakup T.’yi öldürmüştü.

Olayın ardından kaçan Adem T., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirilen Adem T., cinayetin sebebini soran gazetecilere, "Anlatmak için uzun süre ister. Basit şeyler için kardeş öldürülmez" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Adem T., adliyeye sevk edildi.