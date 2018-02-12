Kardeşi için ölümü göze aldı! 12. kattan düşen kardeşini...
Adana'da inşaatın 12. katından düşen işçi ile onu zeminde tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı.12 Şubat 2018 Pazartesi 14:19
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta Ali Faraşoğlu, aynı binada birlikte çalıştığı kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu'nun dengesini kaybederek 12. kattan düştüğünü fark etti.
Yunus Emre Faraşoğlu, zeminde kollarını açarak kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üstüne düştü.
Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ile bacakları kırılan ağabeyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidinin gözaltına alındığı öğrenildi.
YORUM YAZ