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Kardeş ülkeden Türklere ağır hakaret!

KKTC'in en yüksek tirajlı Kıbrıs Gazetesi, bir skandala imza attı. Gazetede geçtiğimiz gün yayınlanan bir karikatür büyük tepkiye neden oldu.

20 Ağustos 2017 Pazar 17:11
Kardeş ülkeden Türklere ağır hakaret!

Karikatürde ellerinde pala ve silahlar olan insanların Ada'ya bir çıkarma gemisi ve general ile giriş yaptığını gösteren karikatür tepki topladı. KKTC'nin önde gelen 16 sivil toplum örgütü yayınlanan karikatüre tepki çekmek amacıyla Kıbrıs Gazetesi önünde eylem yaparak kapıya siyah çelenk bıraktı.


16 sivil toplum örgütleri adına ortak açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu tepkilerini dile getirdi. Zaroğlu, "Bugün Kıbrıs medya gurubunun önünde bulunmamızın amacı, unuttukları tarihi onlara hatırlatmak, yapılan bu çirkin davranışı yüzlerine vurmak, yayınladıkları bu ucube karikatürden dolayı tüm insanlardan özür dilenmesini istemektir. Akdeniz’de çile denilince akla gelen ilk yer Kıbrıs Adasıdır. Yakın tarihimiz acı, gözyaşı ve hüzün doludur. Ne 1963 yılı unutulmuştur, ne de 1974’ün 15 Temmuzu. Bir taraftan cani Rumlarla mücadele eden bu halk, bir yandan da Anavatan'dan kardeşlerinin Ada'ya gelmesini dört gözle beklemiştir. Nitekim büyük buluşma 20 Temmuz sabahı gerçekleşmiş, bugün Yavuz çıkartma plajı dediğimiz bölgeden ilk adım atılmıştır. 20 yaşında gencecik çocuklar o ucube karikatürde çizdikleri gemilerle bu topraklara Kıbrıslı Türk soydaşları için ölmeye gelmişlerdir. Bu karikatür, ırkçı faşizanlıktan başka bir şey değildir. 1963 yılında Rum saldırılarının başlaması sonrasında daima Kıbrıslı Türklerin yanında olan, Barış Harekatına kadar kendi rızıklarından kesip 11 yıl boyunca memurlarımızın maaşını gönderen binlerce göçmen, işsiz ve fakir insanımıza gıda yardımında bulunan, hastalarımızı tedavi eden 20 Temmuz 1974 Harekatı ile Kıbrıslı Türklerin canını, malını, namusunu teminat altına alan ve bu sebeple yıllarca Amerikan ambargosu altında tutulan, ticari ve askeri ilişkileri geriye giden, yaşadıkları kriz ortamında dahi Kıbrıs’ın taleplerini reddetmeyen, para akışını kesmeyen bu insanlara karşı, yaşanılan sıkıntıları kendi siyasetimizin yanlışlıklarında ve yönetme beceriksizliğinde aramayıp, büyük bir vefasızlık örneği sergileyen Kıbrıs Gazetesi'nin bu tutumunu asla kabul etmiyoruz. Şimdi siyah çelenklerimizi kapıya bırakıyoruz. Buradan son bir mesaj daha veriyoruz. Bu çirkin karikatürden dolayı Kıbrıs Gazetesi tarafından özür dilenmez ya da yönetim tarafından sorumlu kişilere gereği yapılmazsa sözde sanatçı ve gazete hakkında hukuki olarak da gerekli girişimleri başlatacağız. Kıbrıs Gazetesi ve böyle zihniyetler asla unutmasınlar ki, sizler ne yaparsanız yapın, bu ülkede yaşayan insanları bölemeyeceksiniz şanlı tarihe gölge düşüremeyeceksiniz. Yapacağınız her hatada biz dimdik karşınızda olacağız. Sizin gücünüz bu toplumu ayırmaya, bölmeye yetmez. Yapamayacaksınız, bölemeyeceksiniz, başaramayacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 17:11
  1. Kıbrıs Gazetesi
  • TanTan53 dk önce
    KKTC Chp'lilerle dolu. Hain her yerde ülkesine ihanette bulunur.
  • 1453 145357 dk önce
    Kktc mi kardeş ülke.bunlar tek kelimeyle rumlaşmış nankör hainler.biz olmazsak acınızdan geberirsiniz lan
  • KozanoğluKozanoğlu58 dk önce
    Bu rum kalıntısı müsveddeler, orada katledilen şehid çocukların ve halkın da karikatürünü yapabilirler mi?!!
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 1 sa önce
    Ulan deyyuslar bizim askerimiz sizin için ölmeye gitti sizin anlarınızı babalarınızı rum katliamından kurtardı bre nankörler , ama bunu yazan Türk asıllı olamaz kesin Yunan tohumu rum sunuz.
  • ErdemmErdemm1 sa önce
    Kıbrıs'ta bizim dostumuz yok kiOradaki sözde Türkler de bizi istemiyor Biz ise hala bu parazitleri besliyoruz
  • Tekrar Osmanlı Devleti 2099Tekrar Osmanlı Devleti 20991 sa önce
    Bu Kıbrıslıların derdi ne istiyor Rumlaşmış Köpekler Türkiye Su götürür hakaret ederler para gönderir hakaret ederler bırakın köpekleri çok sevdikleri Rumlarla yaşasın neden bu itleri sırtımızda bir kambur gibi besliyoruz anlamış değilim
  • Mehmet AKMehmet AK1 sa önce
    kıprısta gavurlaşmış bir kesim var ve Türklere böcek diyorlar malesef .
  • EKOLL EKOLL 1 sa önce
    Ne hazindir ki bu ülkede hainler hep cezasız kaldı.Hapis cezasindan bahsetmiyorum.Hainligin cezası ölümdür. Mutlaka ıdam gelmeli.ABD de var Çin de varRusya'da var.
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