İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kardeş Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, abisinin yürüme eylemini bitirene kadar ölüm orucuna başladığını açıkladı.

20 Haziran 2017 Salı 18:23
Kardeş Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ölüm orucuna başladığını açıkladı. CHP lideri olan ağabeyine karşı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Celal Kılıçdaroğlu, bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne karşı çıktı.

Medyada sık sık haberlere konu olan Celal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşüne karşı ölüm orucuna başladığını, 'Adalet Yürüyüşü' sonlandırılana dek ölüm orucuna devam edeceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:23
  1. Celal Kılıçdaroğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    14. Katar eski başbakanından Türkiye..
    15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!