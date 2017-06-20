Kardeş Kılıçdaroğlu ölüm orucuna başladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ölüm orucuna başladığını açıkladı. CHP lideri olan ağabeyine karşı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Celal Kılıçdaroğlu, bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne karşı çıktı.



Medyada sık sık haberlere konu olan Celal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşüne karşı ölüm orucuna başladığını, 'Adalet Yürüyüşü' sonlandırılana dek ölüm orucuna devam edeceğini ifade etti.

