Kılıçdaroğlu'nun kardeşi açıkladı: Abim onlardan çok korkuyor

YENİAKİT.COM.TR - CHP Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, sözde ‘adalet’ yürüyüşü başlatan abisinin Eren Erdem ve onun gibi kişilerden korktuğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü olduğu öne sürülen CHP’li Eren Erdem’in yürüyüş sırasında ‘Sokakları birbirine katarız’ diye intikam yeminleri ettiğini ifade ederek, “Eren Erdem şebekeleri intikam yeminleri ediyor sokakları birbirine katacaz diye abimde bön bön bakıyor abim korkuyor bunlardan anlayın” ifadelerini kullandı.