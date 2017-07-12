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Kardemir’de iş makinesi alev alev yandı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) mamul ambarları bölgesinde Kamag iş makinesi alev alev yandı. Olayda bir işçi hafif şekilde yaralandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:49
Kardemir’de iş makinesi alev alev yandı

KARDEMİR fabrikalarında Çelikhane ve Haddehanelerden çıkacak yüksek tonajlı sıcak mamulleri stok sahasına taşıyan Kamag iş makinesinin motor kısmında meydana gelen bir arıza sonucu bir anda alev aldı. Bu sırada alevleri fark eden operatör Mustafa Kazım Çevik kendini iş makinesinden dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı. Bu sırada adeta alev topuna dönen iş makinesi olay yerine gelen KARDEMİR itfaiye ekiplerinin köpük sıkması sonucu söndürüldü. Olayda iş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:49
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