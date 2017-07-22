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Kardemir Karabükspor’dan “sınır dışı” açıklaması

Kardemir Karabükspor’dan yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının Slovenya makamlarınca ülkeden çıkarıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
Kardemir Karabükspor’dan “sınır dışı” açıklaması

Kulübün resmi internet sitesinden ’Karabükspor’a çirkin muamele’ başlığıyla yapılan açıklamada, "Slovenya makamlarınca ülkeden çıkarıldığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımız, olumsuz saha şartları nedeniyle teknik heyetimizin isteğiyle Slovenya’daki kamp merkezinden ayrılıp, Avusturya’daki kamp merkezinde çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ise yeni kamp yerinden yaptığı açıklamada, "’Slovenya’da ki kamp yaptığımız yerden sadece 30 kilometre uzaklıktaki Avusturya’daki bir kamp merkezine geldik. Çünkü saha koşulları bir önceki kamp merkezimizde istediğimiz düzeyde değildi. Özellikle teknik ekibimiz ve sağlık heyetimiz futlbolcularımızın sağlığı için sahanın olumsuzluğu nedeniyle kamp yeri değişikliğini bize bildirdi. Bizde kamp çalışmalarımıza Avusturya’da devam ediyoruz’’ dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:41
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