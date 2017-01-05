Kardemir Karabükspor'dan imza şov!

ı Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk’in golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev’in kalecisi Oleksandr Rybka ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor'dan imza şov!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:40
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Kardemir Karabükspor, daha önce ön anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki golcü oyuncu Seleznyov ve 30 yaşındaki kaleci Rybka ile takımın kamp yaptığı Antalya Belek'teki otelde 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, 2 oyuncunun da iyi bir kariyere sahip olduğunu ve takıma çok ciddi katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Oleksandr Rybka, elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "Benim için yeni bir lig, yeni bir tecrübe, yeni bir hayat. Taraftarlarımız her zaman mutlu olacaklar" dedi.

Yevhen Seleznyov da "Bazı şeyleri söylemek için daha erken. Her şeyin olması için elimden geleni yapacağım. Kendimi göstereceğim. Taraftarlarımız bizi çok desteklesinler. Futbola olan ilgilerini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde beni de desteklemelerini istiyorum" diye konuştu.

 
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