Kardavi: Türkiye'nin güvenliği bütün İslam Dünyasının güvenliği demektir

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf El kardavi, İstanbul'daki alçak terör saldırısıyle ilgili mesaj yayınladı.

Kardavi: Türkiye'nin güvenliği bütün İslam Dünyasının güvenliği demektir
Eklenme: 01 Ocak 2017, 21:16
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf El Kardavi, İstanbul'da bir gece kulübüne yönelik düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle mesaj yayınladı.

Yusuf El Kardavi, mesajında ''Türkiye'nin güvenliği bütün İslam Dünyasının güvenliği demektir'' dedi.

'OYUNLARI BOZUN'

Yusuf El Kardavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye'nin güvenliği bütün İslam dünyasının güvenliği demektir. Türkiye'yi yıkmak isteyen güçler hiç boş durmuyorlar, Her gün saldırıyorlar. Türk halkı bunlara karşı birlik içinde olmalı. oyunları bozmalı.'' ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerTürkiyeaçıklamayusuf el kardaviortaköy saldırısı mesajları
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