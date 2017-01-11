Kardan öyle bir uçak yaptı ki...

Hakkari'de, Mehmet Şerif Karahan isimli bir kişi, evinin önünde biriken karlardan savaş uçağı yaptı.

Kardan öyle bir uçak yaptı ki...
Eklenme: 11 Ocak 2017, 00:10
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Mehmet Şerif Karahan evinin önünde biriken karlardan savaş uçağı yaptı.

20 GÜNDE TAMAMLADI

Kış mevsimiyle birlikte kar yağışının yoğun olduğu Yüksekova İlçesi'nde çocuklar kardan adam yaparken, Mehmet Şerif Karahan ise Yeni Mahalle'deki evinin önünde biriken karlardan uçak yaptı. Soğuk havaya rağmen Karahan, 20 gün boyunca günde belli aralıklarla çalışarak yaklaşık 10 metre uzunluğunda 1 metre yüksekliğinde kardan uçak yaptı. Karahan, daha önce de kardan ev, helikopter yaparak mahallelinin ilgi odağı olduğunu, bu tür çalışmaların kendisini mutlu ettiğini söyledi.





 
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