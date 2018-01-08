Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kardak'tan ayrılmıyorlar

Çipras'ın Kardak kayalıklarına geçeceği yönündeki haberlerden sonra bölgede önlem alan Türk güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:06
Kardak'tan ayrılmıyorlar

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, geçen cumartesi günü, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına geleceği haberleri Yunan basınında yer aldı. Türk sahil güvenlik ekipleri ile savaş gemileri bölgede önlem aldı. Çipras, kayalıklara gelmezken, 1 Türk sahil güvenlik botu bölgede bekleyişe başladı. Bu sabah, kayalıklara yanaşmak isteyen Yunan savaş gemisi ile sahil güvenlik botuna, bu Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Türk askerleri, 10 metre yakından seyrettiği kayalıklara Yunan askerlerini yanaştırmadı. Bölgede Türk ve Yunan botlarının birbirlerine yarım mil arayla ve karşılıklı bekleyişi sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Volkan Şen'den Trabzon'a veda!
    1. Volkan Şen'den Trabzon'a veda!
    2. Yakalanmasalardı botoks serumu diye..
    3. "30 bin lira verdiklerini duyunca..
    4. "Filistinli cesur kız"ın hapsi isteniyor
    5. Oğlunun fotoğrafını paylaşan anneye..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu..
    7. İranlı askere yardım eden Türk subaya..
    8. İntihar girişimini gören telefona..
    9. İstanbul'da 1 yıl öncesi 1 yıl sonrası..
    10. CHP'de İstanbul belirsizliği
    11. İhaleye girmek istedi! Başına gelmeyen..
    12. Rusya-Çin ABD'nin hakimiyetini..
    13. Pers dönemine ait tarihi eser ele..
    14. ABD vermedi, yerlisini yaptık
    15. Emre Mor geliyor! ilk görüşme olumlu
    16. Muhammet Reis'in sözleşmesi feshedildi
    17. TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
    18. Manisa'da yangın 2 iş yerini kül etti
    19. Kardak'tan ayrılmıyorlar
    20. Trump'ın kulelerinde yangın!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...