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Kardak'taki gerilim sonrası sıcak gelişme

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kardak'taki gerilimle ilgili olarak Türk Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı.

13 Şubat 2018 Salı 17:08
Kardak'taki gerilim sonrası sıcak gelişme

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Kardak'taki gerilim sonrası Türk Büyükelçiyi çağırdı.

KARDAK'TA GERGİN ANLAR

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8'e yükseldi.

Yunanistan'ın Leros Adası'ndan saat 14.45'te, 2 zodyak botla gelen silahlı Yunan askerler ise dikkat çekti. Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası'na doğru gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak'a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği görülürken, diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu gözlendi.

17 Ocak tarihinde yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan hücumbotu "Nkiforos" arasında "temas" yaşanmış, iki tekne birbirine sürtmüştü.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 17:08
  1. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
  2. Kardak

YORUM YAZ

  • Ömer halis Ömer halis 38 dk önce
    daha ne kadar sabredicez çıkalım nato denen hain birliğinden avrupa amerikaile bütün ilişkileri askıya alalımneden korkuyoruz varsın ambargo uygulasınlar lüks otomobile binmeyelim lüks telefon kullanmayalım savaşmı açacaklar açsınlar atalarımızın dedelerimizin yaptığı gibi kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız
  • Ömer halis Ömer halis 40 dk önce
    daha ne kadar sabredicez çıkalım nato denen hain birliğinden avrupa amerikaile bütün ilişkileri askıya alalımneden korkuyoruz varsın ambargo uygulasınlar lüks otomobile binmeyelim lüks telefon kullanmayalım savaşmı açacaklar açsınlar atalarımızın dedelerimizin yaptığı gibi kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız
  • turgayturgay59 dk önce
    yunan kaşınıyor bizansın piçleri 1453 ü unutmamışlar.olsun hatırlatırız evelallah.
  • Murat Murat 1 sa önce
    Bu Yunan gene kaşınmaya başladı Bence kaşındıkça elindeki adaların hepsini kaybedecek Bunlar var ya bunlar çok kalleş insanlar yani Hayal edemeyecekleri şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar Yani bunlar arkasındaki Güçler bunlara gaz veriyor bugün bugün Aslında olduğu gibi Amerika gibi Güçler Bunlar kal veriyor sonra bunları yüz üstü bırakıyor Bunlar güveniyor başkanlığında Avrupa Birliği'ne Amerika dayılık yapıyor Türkiye'ye boya aklı sıra elindeki avucundaki yerlerden da olacak Ne diyeyim zavallı zavallı
  • abdoabdo1 sa önce
    kaşınıyorlar baş terörist baş çıban sraelin dürtüklemesiyle yunan başına gelecek var yunanın. sonrada yandım allah şarkısını söylerler bm de.
  • Gurbetçi Gurbetçi 1 sa önce
    Bizde anında misilleme yapıp hatta dahada sert bir şekilde karşılık verip Yunanistan'a nota verelim ve birdahaki böyle bir durumda uyarıya bile gerek duymadan savaş botlarını vuracağımızı açıkça belirtelim ve bir tane botlarını o denize gömelimki şakamız olmadığını anlasın. Bu itler biz Suriye'ye girdik diye Ege'de at koşturacağını sanmış yada bunlarıda AB ortakları gaza getiriyor anlaşılan. Dünyada bu kadar düşmanı olup dünyaya korku veren başka bir ülke yoktur.İşte dünyanın en güçlü ülkesi kim olduğunun cevabı ne ABD ne Rusya nede başka bir ülke silahla güç olunamadığının açık kanıtı. Son teknoloji silahlarımız çok değil çok şeyde dışa bağımlıyız ama adımız korku salmaya devam ediyor. İşte güç böyle birşeydir çok silahın olması değildir.
  • NurNur1 sa önce
    Kaşınıyor yunankime güveniyor avrupa birliği keferelerine fırsatçıseni sanada döneriz merek etmeaç köpek yunanistan maşanıda kırarız senide kaç para teklif ettiler ha aç çipras ytersiz çipras çömez çipras
  • dilipak juniordilipak junior1 sa önce
    İki tekne birbirine mi sürtmüş? Ayakta mı duramıyom? Niye mi verdi 5 milyonu?
  • NurNur1 sa önce
    Kaşınıyor yunankime güveniyor avrupa birliği keferelerine fırsatçıseni sanada döneriz merek etmeaç köpek yunanistan maşanıda kırarız senide kaç para teklif ettiler ha aç çipras ytersiz çipras çömez çipras
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Yunan fırsattan istifade kaşınıyor resmen
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