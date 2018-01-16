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Kardak'ta gergin saatler!

Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları ve savaş gemileri arasında hareketli saatler yaşandı.

16 Ocak 2018 Salı 20:10
Kardak'ta gergin saatler!

Yunan unsurlarının Kardak'a yaklaşmasına Türk sahil güvenlik botları ve savaş gemileri engel oldu.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'nda bugün hareketli anlar yaşandı. Yunanistan'a ait Leros, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 sahil güvenlik botu ile 2 savaş gemisinin aralıklarla rotalarını Kardak'a çevirmeleri gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bölgede devriye gezen 3 Türk sahil güvenlik botu, Yunan botları ve savaş gemilerinin önüne geçerek Kardak'a yaklaşmalarına engel oldu. Toplam 4 Türk savaş gemisi ile karakol botu da bölgeye gelerek, kayalıklara yaklaşık 1 mil uzaklıkta Yunan botlarının hareketleri gözlendi.

Saat 11.00 sıralarında başlayan gerginlik sırasında, botlar zaman zaman 50 metre kadar birbirine yaklaştı. Savaş gemileri ise yan yana saatlerce seyretti. Yunan botları ve savaş gemilerinin saat 16.00 sıralarında Leros ve Farmakonisi (Bulamaç) adası yakınlarına çekilmesi ile gerginlik sona erdi. Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botunun bekleyişi sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 20:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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