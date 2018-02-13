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Kardak'ta büyük gerilim! Yunan askerleri 3 botla geldi

Dün gece Yunan deniz birlikleri 3 bot ile Kardak'a yaklaşmaya çalıştı. Girişim Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önlendi.

13 Şubat 2018 Salı 11:24
Kardak'ta büyük gerilim! Yunan askerleri 3 botla geldi

Yunanistan'da yayım yapan ''Militaire.gr'' isimli internet sitesi Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan botu arasında ''çarpışma'' yaşandığını, Yunan botunun hasar gördüğünü yazdı.

YUNAN BOTU ZARAR GÖRDÜ

 İnternet sitesinde yer alan haberde olayın detayları da yer aldı. Sitenin haberine göre dün gece 23.45’te Türk Sahil Güvenlik gemisi Umut ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak bir ''çarpışma'' hadisesi yaşandı.

Yunan gemisinde çarpışmadan dolayı zarar oluştu. Site bu olaydan Türkiye tarafının sorumlu olduğunu iddia etti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:24
  1. Kardak Kayalıkları

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