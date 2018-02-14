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Kardak gerilimi sonrası Türkiye'den flaş karar!

Kardak'ta Yunanistan ile yaşanan kriz sonrası Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:07
Kardak gerilimi sonrası Türkiye'den flaş karar!

Bölgedeki askeri hareketlilik ve gerginlik sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında pazartesi gecesi yaşanan hareketli anlarda, AZ 090 borda numaralı, 27 askerin bulunduğu Yunan sahil güvenlik botu, kendisine engel olmaya çalışan, 90 metre uzunluğundaki, 703 bordo numaralı 'Umut' adlı Türk sahil güvenlik botuna kıç tarafından sürttü. Dün öğle saatlerinde Yunan botları, Kardak'a yaklaşmak isteyince Türk botları izin vermedi, gerginlik sürdü. İki gündür devam eden gergin anların ardından bugün bölgede sessizlik hakim oldu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:07
  1. Kardak Kayalıkları
  2. Çavuş Adası

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  • ENGİN CANENGİN CAN34 dk önce
    ADA BİZİM DEGİLMİKİ KARDAK İÇİN GÖZETLEME KULESİ YAPIYORSUNUZ.GİDİN KARDAK ADASININ ÜSTÜNE GÖZETLEME KULESİ YAPIN.BÖYLE YAPARAK RESMEN ADACIĞIN YUNANİSTANIN OLDUGUNU SÖYLEMİŞ OLUYORSUNUZ
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