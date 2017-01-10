Karda yürürken dişinizden olmayın!

“Karda yürürken düşmemek için dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak düşer de yüzünüzü yere veya başka bir yere çarparsanız; diş, dudak ve dil için birçok üzücü sonuç ortaya çıkabilir. Dişlerinizden bir veya birkaçı kırılabilir, diş kökü ile beraber yerinden çıkabilir, diş minesi çatlayabilir, diş sinirleri ölebilir, dudak, dil veya yanakta yarık veya kesik oluşabilir” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, düşme anında dişlerinizde oluşabilecek hasarlar sonucunda neler yapmanız gerektiğini anlatıyor…

KIRILAN DİŞİ BULABİLMENİZ ÇOK ÖNEMLİ

Düştüğünüz zaman diş veya dişleriniz kırıldıysa; öncelikle kırık parçaların bulunması ve temiz bir ortamda saklanarak hızlı bir şekilde diş hekimine başvurulması gerekir. Eğer kırık parçalar eksiksiz olarak hekime ulaştırıldıysa, bu parçalar çok rahatlıkla dişe tekrar yapıştırılabilir.

HEKİM KIRIK PARÇAYI YAPIŞTIRABİLİR

Dişte bir kanama varsa; o zaman temiz bir pamuk ile tampon yapılarak diş hekimine yine diş parçası ile beraber başvurulmalıdır. Böyle bir durumda diş hekimi yapacağı kanal tedavisinden sonra kırık parçayı yerine yapıştırabilecektir.

DİŞİ KÖKÜNDEN TUTMAYIN,

SÜTÜN İÇİNDE HEKİME ULAŞTIRIN

Kökdemir, "Diş, kökü ile beraber yerinden çıktıysa; dişin hızlı bir şekilde bulunması ama kesinlikle kök yüzeyinden tutulmaması gerekmektedir. Dişi taç kısmından yani normalde ağızda görülen üst kısmından tutarak, süt veya serum fizyolojik içinde muhafaza edip en fazla bir saat için içinde diş hekimine ulaştırılmalıdır. Eğer süt veya serum fizyolojik bulunamıyorsa, ağızda yanak içinde tutularak da hızlı bir şekilde diş hekimine gidilebilir. Böyle bir durumda diş hekimi dişi tekrar yerine yerleştirecek, sabitleyerek kanal tedavisini yapacaktır. Eğer uygun koşullar sağlanmışsa ve dişin kökü uygun şartlarda diş hekimine ulaştırıldıysa, diş bulunduğu yerde tekrar iyileşerek ağızda kalmaya devam edecektir" diyor.

OLUŞAN ÇATLAKLAR ALTI AYDA BİR KONTROL EDİLMELİ

Darbe sonucunda diş minesinde çatlak oluşmuş ama herhangi bir kırılma olmamışsa, yine kontrol amaçlı olarak diş hekimine gidilmelidir. Bu tip durumlarda herhangi bir müdahale yapmaya gerek yoktur ancak diş sinirlerinin ölmesi gibi bir riski söz konusudur. Bu nedenle de altı ayda bir diş hekimine giderek röntgen çektirilmesi ve dişin takibinin yapılması önemlidir. Aksi taktirde kök ucunda zaman içinde kist oluşabilir ve bu da diş ve çene kemiğine zarar verebilir.

KESİK OLUŞTUYSA TEMİZ BİR PAMUKLA TAMPON YAPIN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir: "Eğer dudak, dil veya yanakta bir kesik veya yarık oluşmuşsa, yine bu bölgeye temiz bir pamuk veya bez ile tampon yaparak kanama durdurulmalı ve hemen diş hekimine başvurulmalıdır. Eğer gerekiyorsa diş hekimi bu kesiye dikiş atarak kanamayı durduracak ve o bölgede iyileşme sağlanacaktır."