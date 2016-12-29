Karda mahsur kalan 15 kişiyi jandarma kurtardı

Çelikhan-Malatya karayolunun 20'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyen 4 araç yolda kaldı. Araçlarında mahsur kalan 15 kişi, telefonla yardım istemeleri üzerine bölgeye giden jandarma tarafından kurtarılarak, Çelikhan'a getirildi.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:05
Bu haber 679 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
İSKİ'den 'su kesintisi' açıklaması
İSKİ, enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde…
Antalya Valisi külçe altın söylentilerine son noktayı koydu
Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda 20 ton külçe altın bulunduğu…
Eyüp’te vatandaş isyan etti
Eyüp’te yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle kimi vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken,…
AKOM'dan İstanbul için kırmızı alarm: Az önce başladı!
AKOM'dan İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan uyarıda; saatteki…
Kadıköy’de elektrik kesintisine tepki
İstanbul Kadıköy’de yaşanan elektrik kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi.
Korkunç! Bir anda hepsi bu hale geldi…
Sağım için süt makinesine bağlanan inekler elektrik akımına kapıldı.