Karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken E-5 karayolunu kullanan sürücülerin yan yollarda ters yöne ilerledikleri görüldü.

Karda kalan sürücüler ters istikamete döndü
Eklenme: 07 Ocak 2017, 02:48
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Bahçelievler yönünde E-5 karayolu üzerinde araçlar gitmekte güçlük çekti. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar çareyi geri geri gitmekte budu.

TERS İSTİKAMETE DÖNDÜLER

Bazı sürücülerin ise girdikleri yan yollarda ters istikamette ilerlemeye çalıştıkları görüldü. Yolda kalan bir sürücü Silivri’de Küçükçekmece’ye kadar 5 saatte gelebildiğini belirtti.

BAZI SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI BIRAKTI

Öte yandan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarlarında bırakarak evlerine gittikleri görüldü.

 
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