Karda araç kullanmanın püf noktaları

Dün akşam aniden bastıran kar İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı. Kar uyarısını dikkate almayan sürücüler yüzde 100 yoğun trafikte evlerine gitmek için en az 2 saatini yolda harcadı. İşte bu noktada akıllara "Otomobilim kayarsa", "Kaza yapar mıyım?", "Zincirim de yok", "Yolda buzlanma var mı?" gibi birçok soru geldi. Böyle karlı havalarda otomobil kullanmanın püf noktalarını merak ediyor olabilirsiniz. İşte bu havalarda yokuşları nasıl çıkmanız gerektiği ya da rampa aşağı nasıl inmeniz gerektiği, takip mesafesini nasıl ayarlayacağınıza dair her türlü bilgi haberimizde...



Karda nasıl kullanırız?

Gaza hafif basılmalı ve düşük devirde vites büyütülmelidir. Frene daha erken ve yumuşak basılmalıdır.



Araç neden kayar?

Direksiyonu sert ve fazla çevirirseniz aracınız kayar. Aracı düz bir şekilde tutabilmek ilk önceliğiniz olmalı. Eğer duramıyorsanız ABS'li araçsa frene basmaya devam ederken direksiyonu hafifçe çevirerek manevra yapın. ABS yoksa freni bırakıp, direksiyonu hafifçe çevirerek manevra yapmalısınız.



Karda olmazsa olmazlar nelerdir?

Mutlaka 4 tekerlekte de iyi birer kış lastiği şart. Akünüz sağlam ve bakımlı olmalı. Ayrıca motor suyunuza antifiriz eklemelisiniz. Bunun yanında silecek sularına da antifirizli su ekleyin.



Nelere dikkat etmeliyiz?

Buz tutabilecek yerleri önceden bilmelisiniz. Bu alanlarda hızınız en düşükte olmalı. Buzlu yolda, direksiyon, gaz, fren ve debriyaj bırakılması çok yumuşak ve yavaş yapılmalı.



Yokuşta ne yapmalıyız?

Hızlanarak yaklaşmak, patinajı önlemek için motor torkunun az olduğu üst viteste-düşük devirde olmak gerekir. Yokuş aşağı da çok hafif frenle inilmeli.



Takip mesafesi nasıl ayarlanır?

Ani yavaşlama, sert direksiyon manevrasından uzak durulmalı. Karlı yollarda hız olmamalı. Takip mesafesi 4-5 saniye olmalı. Yani önünüzdeki araçla aranızdaki takip mesafesini normalin 2 katına çıkarın.



Vitesi boşa almayın

Aklınızda olsun, kaygan yollarda (karlı, buzlu veya yağmurlu olabilir) vitesi asla boşa almayın. Tekerinizde her zaman bir çeki gücü olmalıdır. Tekerdeki çekiş kaybolursa bir daha toplamanız çok zordur.



İşte madde madde dikkat edilmesi gerekenler:



- Otomobil eğer ön taraftan virajın dışına savruluyorsa, debriyaja basılmalı yada ayak derhal gazdan çekilerek direksiyon yumuşatılmalıdır. (direksiyonu yumuşatmak lastiklerin yol tutuşunu arttıracaktır)

- Otomobilin eğer arkası virajın dışına savruluyorsa derhal debriyaja basılmalı yada ayak gazdan çekilerek direksiyon gitmek istenilen yöne çevrilmelidir.( otomobilin arkası ne yöne kayıyorsa direksiyon o yöne çevrilir)

- Vites küçültme sırasında oluşan ani kompresyon çekiş olan tekerleklerin kilitlenmesini sağlar, böyle bir durumda derhal debriyaja basılarak oluşan kompresyon önlenmelidir.

- Tepe üstleri, köprüler, viyadükler, rüzgar alan yol kesimleri, güneş görmeyen yol kesimleri daha çabuk buzlanır, buralara yaklaşırken hızınızı mutlaka azaltınız.

- Tüm dikkatinizi yaptığınız işe veriniz ve dikkatinizi dağıtacak hiçbir şeye müsaade etmeyiniz. (Cep telefonu ile konuşmayınız)

- İleride bir tehlike hissettiğinizde dörtlü ikazları yakarak arkadan gelen araçları zamanında uyarınız.

- Otomobilinizde çekme halatı, kış lastikleri olsa bile zincir mutlaka bulundurulmalıdır.

- Dikiz aynalarına bakma süresini 5 sn üzerine çıkarmayınız.

- 3 şeritli yollarda daima orta şeridi kullanınız.

- Bulunduğunuz yerden 15 sn sonra olacağınız yerdeki tehlike yaratabilecek her şeyi görmeye çalışınız.