Karboğazı Zafer Şöleni coşkuyla başladı

İki gün boyunca çeşitli etkinliklerin yer alacağı şölenin ilk gününe, Mersin BüyükşehirBelediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı OktayÖztürk, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve TarsusBelediyesi işbirliğinde düzenlenen Karboğazı Zafer Şölenine ilgi yoğundu. Sabahın erkensaatlerinde Geleneksel Türk Okçuluk Müsabakaları ile başlayan ve bu yıl ilk kezKarboğazı’nda atışlarını gerçekleştiren okçuların gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu.

Duaların ardından yaklaşık 70 okçu atışlarını gerçekleştirirken, Mersin BüyükşehirBelediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da şölen alanında gerçekleşen etkinlikleri ilgi ileizledi ve ok atışı gerçekleştirdi.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Tarsus’tan katılan okçular, büyük erkekler, kadınlar ve14 yaş altı çocuklar kategorilerinde hareketli putaya ok atışı yaptı.

Öte yandan alanda kurulan çadırda, Yörük kültürüne ait 60 çeşit yemek tanıtılırken,vatandaşlar çadıra yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Türkmen Oyunları ile devam eden şölen,akşam geç saatlere kadar sürecek ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi deşölenin ilk gününde gösterilerini sergileyecek.

Ahmet Öngel, Atilla Yılmaz, Gülşen Kutlu, Ahmet Şafak ve Kaya Kuzucu gibi isimler de ilkgün verecekleri konserler ile şöleni vatandaşlar için unutulmaz kılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Diş ve Göz Sağlığı Tarama Araçları vatandaşlaraalanda sağlık hizmeti verirken, mobil mutfak ile katılımcılara yemek ikram edildi.

Mersin, Adana ve Tarsus’tan Karboğazı Zafer Şöleni’ne katılmak isteyen vatandaşlar içinücretsiz olarak saat başı servis sağlandı.

Çukurova’nın düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynayan ve 44 KuvayiMilliyecinin bir tabur Fransız askerine geçit vermediği yer olan Karboğazı’nda destansı birşölen havası hakim oldu.