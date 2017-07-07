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Bursa-Ankara karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçesinde bir kamyonun MOBESE direğine çarparak devirmesi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Şarampole devrilen tırın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:16
Bursa-Ankara karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

Bursa-Ankara karayolunun 40 kilometresinde, ilçe merkezinin Bursa çıkısında sürücüsü öğrenilemeyen 41 YE 566 plakalı kum yüklü kamyon, MOBESE kameralarının bağlı olduğu direğin ayağına çarptı.  Çarpmanın etkisiyle direk, yolun iki şeridini de ulaşıma kapatırken kamyon da şarampole devrildi.

Kamyonun kupasında sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Daha sonra itfaiye ekipleri, demir iskeleti keserek yoldan kaldırmak için çalışmalara başladı.  Bu sırada her iki yönde de araç kuyrukları oluşurken, bazı sürücülerde iskeletin yoldan kaldırılması için yardım etti.

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Şarampole devrilen tırın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

 

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:16
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. karayolu
  4. ulaşıma kapalı
  5. Bursa-Ankara karayolu
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