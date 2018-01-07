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Karayolunda korkutan olay

İzmir’de bugün facianın eşiğinden dönüldü. Bornova istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun kasası seyir halindeyken açıldı

07 Ocak 2018 Pazar 17:27
Karayolunda korkutan olay

İzmir'de bir hafriyat kamyonunu kasası elektronik sistemindeki arızadan dolayı seyir halindeyken açıldı. Boş olan kasanın açıldığını fark etmeyen sürücü Bornova istikametine devam ederken önüne çıkan üst geçide çarptı. Kasa kısmı kamyondan ayrılarak üst geçide takılı kaldı. Kamyon ise ancak 200 metre ileride durabildi. Yolun o anda çok kalabalık olmaması ve kiralık olarak hafriyat işleri yapan kamyonun o an boş olması bir faciayı önledi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 17:27
  1. izmir
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