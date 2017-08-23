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Karayılan'ın konuşmaları ortaya çıktı! 'Türk askeri artık...'

TSK operasyonlarıyla ağır darbe yiyen PKK'nın elebaşısı Murat Karayılan adeta çılgına döndü. Örgütteki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. Karayılan'ın telsizden "TC askeri artık eski asker değil. Onlar taktik değiştirdi. Eskiden biz onların üzerine gidiyorduk. Şimdi onlar arayıp sizi buluyor. Kendinizi gizleyemiyorsunuz. Asker sizi tavşan (kevroşk) gibi avlıyor" dediği duyuldu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:18
Karayılan'ın konuşmaları ortaya çıktı! 'Türk askeri artık...'

Güneydoğu'da hendek olaylarında halktan destek bulamayan, son günlerde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe yiyen PKK'daki çaresizlik ve çırpınış telsize yansıdı. Sadece 3-21 Ağustos arasında 98 terörist öldürülürken, örgütün Kandil'deki elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan adeta çılgına döndü.
Geçen yıl sözde özerlik ilanıyla Güneydoğu'da insanların hayatını kabusa çeviren terör örgütü PKK'daki çöküş son günlerde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla iyice hızlandı.
Hakkâri, Mardin, Şırnak kırsalı ile Kuzey Irak'taki PKK kamplarına düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, PKK sığınakları da birer birer imha ediliyor. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; terör örgütü PKK son 3 yılda etkinliğini yüzde 80 oranında kaybetti.
Hakkari Yüksekova, Mardin Midyat, Nusaybin ile Şırnak Beytüşşebap kırsalında 3-21 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda aralarında araçla bombalı saldırı hazırlığında olan 4 teröristin de bulunduğu 98 terörist öldürüldü. Sığınakların da imha edilmesiyle erzak ve mühimmat sıkıntısı çeken örgütteki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. Örgütün Kandil'deki elebaşısı Karayılan">Murat Karayılan adeta çılgına döndü.

'DEPOLARIMIZ YOK OLDU'
Güvenlik birimlerince deşifre edilen telsiz konuşmalarında, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin başındaki 'Cemal' kod adlı Karayılan">Murat Karayılan'ın eylem yapamaz hale gelen teröristleri becerisizlik, taktik geliştirmemekle suçlayıp 'Cezasını çekersiniz' diyerek infaz edilecekleri tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.
İşte çaresizlik içinde olan Karayılan">Murat Karayılan'ın Türkiye sınırları içinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik yaptığı o konuşma:
 Gün geçmiyor ki bir grup heval asker pususuna düşmesin. 'Hepsi imha olmuş' raporu veriyor. TC askeri artık eski asker değil. Onlar taktik değiştirdi. Eskiden biz onların üzerine gidiyorduk. Şimdi onlar arayıp sizi buluyor. Kendinizi gizleyemiyorsunuz. Asker sizi tavşan (kevroşk) gibi avlıyor.
 Mühimmat depolarımız yok oldu. Erzak depolarımız yok oldu. Rojava'dan başka gelen yok. Siz ne yapıyorsunuz ? Yeni katılanların çoğu ya öldü ya da kaçtı. Adamları elinizde tutamıyorsunuz, sahip olamıyorsunuz. Kimsenin gözyaşına bakmam, acımam. Ölülerin hesabını veremez hale geldik. Avrupa bir yandan, aileler bir başka yandan. Kimi nereye gömdüğünüzü bile bilmiyoruz. Asker sizi dinliyor, gözlüyor, tavşan gibi avlıyor.

19 GÜNDE 98 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda Hakkâri-Yüksekova, Mardin-Midyat-Nusaybin kırsalı ile Şırnak Beytüşşebap (İncebel/Kato Dağı) ile Şırnak merkez (Budak ve Namaz Dağı) kırsalında 3-21 Ağustos arasında aralarında araçla bombalı saldırı hazırlığında olan 4 teröristin de bulunduğu 98 terörist öldürüldü. 25 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. 55 adet piyade tüfeği, 3 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 18 adet roketatar (2 Adet AT-4 Güdümlü Tanksavar Silahı), 50 adet el bombası, 31 adet roketatar roketi, 10 adet roketatar sevk fişeği, bin 814 adet uçaksavar mühimmatı, 42 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Sığınak ve depolarda ayrıca 2 bin 640 kilogram amonyum nitrat, 42 kilogram yanıcı madde, 25 kilogram tahrip kalıbı TNT, 40 kilogram C-4 patlayıcı, 3 kilogram C-3 patlayıcı ve çok miktarda kablo ele geçirilerek imha edildi.

İNFAZ VE İÇ HESAPLAŞMA ARTIYOR
Güvenlik güçlerinin hazırladığı raporda, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bölümünü yitiren PKK özellikle lider kadrosundaki kayıplarıyla zor durumda. Türkiye'den ve Avrupa'dan yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK'da iç hesaplaşma ve infazların yaşandığı belirlenmiştir" ifadesi yer aldı. (Sabah)

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:18
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  15. Güneydoğu
  16. Yüksekova
  17. Kuzey Irak
  18. Beytüşşebap
  19. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Zafer maraşZafer maraş24 dk önce
    Beter olun.
  • İbrahimİbrahim35 dk önce
    Sizi gidi Ermeni dölleri, sizi gidi Batı'nın tasmalı köpekleri; Daha önce arkanızı dayadığınız Batı ve Fetö'nünpiçleri sizleri koruyamıyor, askerimizi yanlış yönlendirip dağı taşı bombalattılar, sizde mağaralarda saz çaldınız.Ama şimdi kahpece şehit ettiğiniz, şehitimizin ismi yazılı bomba beyninize düşmekte, bundan sonrasını artık siz düşünün kahpeler...
  • Hatice Hatice42 dk önce
    Tabi eskiden hainler askerlerin yerini size bildiriyordu sizde o kuzulari sehit ediyordunuz ama insallah o sehit ettiginiz askerlerimizin ruhlari sizi ruyalarinizda karsiniza cikar obur dunyayi soylemiyorum ordaki azabiniz bambaska olacak kafirler hele size ispiyon o hainlerin durumu sizden farkli olmayacak
  • BilalBilal45 dk önce
    Size desdek vereneller birbirinize kurşun sikirsaniz insallah.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Hepiniz Gebereceksiniz.
  • Cumali MolCumali Mol1 sa önce
    Keşke her insan Müslüman olup cennetlik olsa.
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