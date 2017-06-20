Karavana skandalı mercek altında… Manisa’ya örgüt incelemesi!

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası›nda 731 askerin zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınması ardından yapılan inceleme sonucu kasıta varan ihmaller tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma örgüt bağlantısı yönünde derinleştirildi. Son bir ayda 4. kez zehirlenmenin yaşandığı karavana skandalında olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 24’e çıktı. Hastaneye kaldırılan askerlerden 8’inin tedavisi ise sürüyor. Toplu zehirlenmenin ardından ‘ihmal ve örgütlü suç’ dahil her türlü olasılığın araştırıldığı çok yönlü soruşturma başlatıldı.

ÖRGÜT VAR MI?

Manisa Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, gözaltına alınanlar arasında kışlalara yemek servisi yapan özel firmaların sahibi ve diyetisyenler de var. Şüphelilerin, cep telefonlarına da el konulup HTS kayıtları incelemeye alındı. Zanlıların, hem hijyen şartlarını yerine getirmeyip askerlerin zehirlenmesine neden olup olmadığı, hem de herhangi bir örgütsel bağlantı bulunup bulunmadığı sorgulanıyor.

ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

23 Mayıs’tan bu yana meydana gelen 4 zehirlenme olayında, askerler topluca hastaneye taşınmıştı. İlk vakada zehirlenmelerin Solmomenlle bakterisi kökenli olduğu belirlenirken, son olayda ise yapılan testlerde ilk vakadaki bakterinin söz konusu olmadığı belirlendi. Daha kapsamlı inceleme için örnekler Ankara’daki büyük bir labaratuara gönderildi.

İŞTE O İHMALLER

Başsavcı Akif Celalettin Şimşek’in bizzat yürüttüğü soruşturmada kapsamında yapılan incelemede, ihale sisteminden yemeklerin denetimine kadar pek çok hata tespit edildi. İlk olayda, hindi ve tavuğun yeteri kadar pişirilmediğinin belirlendiği, kışlaların yemek ihalesini alan firmaların hazırladığı yemeği yine o firmaların diyetisyenlerine denetletme hatası yapıldığı, açık ihale sistemiyle belirlenen firmaların ihalede bazen birbirlerine karşı rekabette aşırı fiyat kırdığı, sonrasında hijyeni ihmal edebildikleri belirlendi.

KAÇIŞ OYUNU İDDİASI

Olaydaki çelişkileri soruşturan emniyet ve yargı mensupları ilginç bir sonuca ulaştı. Aynı yemek şehirdeki dört farklı kışlaya gittiği halde sadece bir kışlada zehirlenme vakası yaşanması dikkati çekti. Yapılan testte suda da bir bulguya rastlanmadı. ‘Zehirlendiğini söyleyen ve hastaneye sevk edilen bir grup erin, eğlence mekanlarında yakalanması da olaydaki şüpheleri artırdı. Aynı yemeği yiyen subaylar zehirlenmezken yemek yemeyen erlerin bile zehirlendiğin söylemesi olaydaki kasıt ve sabotaj iddiasını da gündeme getirdi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “3 koldan adli, idari soruşturmalar başlatıldı. Enfeksiyon uzmanı 10 kişilik heyet de geldi” dedi.

PROVOKASYON OLABİLİR

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, ”Zehirlenme vakasının yemekle alakası yok. Askerlerin kan tahlillerinde fizyolojik bulguya rastlanmadı. Zehirlenme emaresi yok. Provokasyon olabilir” uyarısında bulundu. Özdağ, “Hiç birşey yemedim diyen de zehirlendim diyor. Pilav ve cacık yiyen de zehirlendim diyor. Onun için bu mesele çok yönlü araştırılmalı. Devlet hem tıbbi, hem psikolojik, hem adli, hem provokasyon kısmını araştırıyor” dedi. Olayın başlangıcına ilişkin ilginç bir detayı da paylaşan Özdağ, “15 asker, revirin önünde komutanı görünce kendilerini yere atıyorlar. Kıvranıp, kusma emaresi gösteriyorlar. ‘Bizi zehirliyorsunuz bu firma kimin firması’ diye bağırmaya başlıyorlar. Askeri jargona sığmayan ifadelerde bulunuyorlar” diye konuştu.

FETÖ ŞÜPHESİ

Olayın FETÖ ile bir bağlantısı olup olmayacağı yönündeki soruyu cevaplandıran Vali Hakan Güvençer şunları söyledi: “Yaşanan hadise son derece üzücü, ciddi ve önemli. Kamuoyu adına, çocuklarımız adına, bu yaşanan hadisenin önemi çerçevesinde biz devlet olarak her türlü ihtimalin üzerine bütün ayrıntılarıyla gitmek durumundayız. En ince ayrıntılarına kadar, en küçücük ihtimal dahi göz ardı edilmeksizin bu meselenin üzerine gideceğiz.” Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer “yeni acemi er sevkiyatı yapılmayacak. Mutfak teşkilatının yeniden hazırlanması, tercih edilecek yöntemle hazırlıkların tamamlaması için böyle bir zamana ihtiyaç var” dedi.

Kışlaya gıda alımına yeni düzenleme

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa’da kışlada yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili “Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak” ifadesini kullandı.