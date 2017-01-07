Karavaiev'in dikkati çeken görüntüsü

11 numaralı formayı giyeceği açıklanan Karavaiev'in, 92 numaralı forma ile idmana çıkması sonrası gerçek ortaya çıktı. Bunun sebebinin Antalya'ya gidecek kamp kadrosunda adı yer alan Aatif'ın Trabzonspor'la yapılacak Mehmet Ekici takası sebebiyle son dakikada kadrodan çıkartılması olduğu öğrenildi...
Faslı futbolcunun transferinde yaşanan sıcak gelişme sebebiyle malzemelerinin Antalya'ya gittiği ancak kendisinin İstanbul'da kaldığı ifade edildi.
Trabzonspor'a transferi için bordo mavili yöneticilerle görüşmelerini sürdüren Aatif'ın ilk aşamada bordo mavili kulübe gitmemek istememesi sebebiyle ikna sürecinin uzun sürdüğü aktarıldı.
(Yeni Şafak)