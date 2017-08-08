Karatay uyardı! Patatesi sakın böyle yemeyin

Prof. Canan Karatay, aileleri çocukların patates kızartması alışkanlığı için uyardı: "Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. " dedi.



Karatay, ketçabın ise bağımlılık yaptığını söyledi. "Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. " ifadelerini kullandı.

Patatesin yalnızca kızartma şeklinde yenildiği zaman tehlike arz ettiğini vurgulayan Karatay, patates severlere haşlama patates salatasını tavsiye etti.



Prof. Karatay, Patatesin içerisindeki guluten ve nişastadan dolayı şeker hastaları ve guluten hassasiyeti olanların tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.