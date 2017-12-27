Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karatay, suç duyurusuna cevap verdi!

Prof. Dr. Canan Karatay, "Aşı yapılmadan da bağışıklık sistemi güçlenebilir" dedi

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
Karatay, suç duyurusuna cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşı ile alakalı açıklamalarıyla, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye attığını belirterek, suç duyurusunda bulunmuştu.  

"GRİP AŞISINA KARŞIYIM"

Karatay, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: "Domuz gribi zamanında aşı yaptırılmadı. Ben çocuk hekimi değilim, ben grip aşısına karşıyım. Yaşlıların grip aşısını yaptırmaması lazım. Çünkü içinde alüminyum var. Alüminyum da Alzheimer yapar, alüminyumu insan vücuduna enjekte edemezsiniz. 

Yaşlılar, doğal olarak köy tereyağı, zeytinyağı tükettiği zaman bağışıklık sistemi zaten güçleniyor, aşıyla güçlenmez bağışıklık sistemi.

"AŞI YÜZDE 10 FAYDALI OLSA BİLE YÜZDE 90'I ZORUNLU KILAMAZSINIZ"

Bu sene yapılan aşı, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Bu yıl da aynı virüslerden hasta olacağız diyemeyiz çünkü başka türlü ortaya çıkarlar. Aşı yüzde 10 faydalı olsa bile yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Ben hekim olarak koruyucu olarak açıklama yapıyorum. Bence kendileri panikteler. Ben grip aşısı için söyledim. Alüminyum içerdiği için yaşlılar grip aşısı yaptırmamalılar. Bağışıklık sistemimiz aşıyla güçlenmez. Düşman bakterileri azaltarak bağışıklık sistemi güçlendirilir. Aşılar, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Yüzde 10 faydası olsa bile, yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Zaten grip aşısı zorunlu değil. Neden ortaya düşmüşler? İsteyen yaptırır. Ben yalnız hekim olarak geleceği düşündüğüm için, koruyucu olarak ki kendilerinin de bunu yapması lazım. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Benim hastalarım D vitaminlerini artırdıktan sonra hastalanmıyorlar, ki D3'ün hiçbir toksik etkisi yoktur.

Ben bunu söylüyorum. Zaten bu aşı mecburi değil; çocuk aşıları için konuşmuyorum. Ben yeni bir şey söylemiyorum. 

Eğer şeker, ekmek yemiyorsanız; lahana, sağlıklı tereyağ, zeytinyağ, lahana, turp, havuç yerseniz hasta olmazsanız. Aşı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılıyor, bunları tüketince kişiler zaten hasta olmuyor" açıklamasında bulundu. 

Aileler çocuklarına aşı yaptırmalı mı? sorusuna Karatay, şu cevabı verdi: "Çocuklara şeker vermesinler, bal, pekmez, paketlenmiş ürün vermesinler, onları köy yumurtasıyla beslesinler. Çocuklar zaten hastalanmaz ama doktorları ne derse aileler onu yapsınlar. Ben çocuk doktoru değilim."

"İSTEDİĞİM GİBİ KONUŞURUM"

Karatay, aşı konusunda büyüyen tartışmalar üzerine şunları söyledi: "Herkes fikrini açıkça söyleyebilir, ben 50 yıllık bir hekimim. Dört kıtada hekimlik yaptım, istediğim gibi konuşurum. Bana niye hücum ediyorlar, 7 sene önce yazılan kitaplarda bunlar var, onları okusunlar. Bana hücum etmesinler" dedi. 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  1. canan karatay
  2. GÜNCEL Haberleri
  • Mustafa TunaMustafa Tuna52 dk önce
    Doğal olarak madem ki köy tereyağı, zeytinyağı tüketildği zaman bağışıklık sistemi güçleniyor, madem ki aşıyla güçlenmez bağışıklık sistemi, Kuduz aşısı, çiçek aşısı,verem aşısı bulunana kadar köylerdeki tereyağları ve zeytin yağları sahte miydi? Neden aşı olmadan hayatta kalamadı da binlerce köylü çoluk çocuk yaşlı öldü? Alzheimer olmuş bu teyze bence
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi öldürüldü
  1. TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi..
  2. İTÜ'den Ali Ağaoğlu'na 'Tesla' cevabı
  3. Katar'dan dünyaya Kudüs çağrısı
  4. İngilizler yazdı! 2018'de Türkiye...
  5. Afganistan'da intihar saldırısı: 15..
  6. Rusya: Amerika, DEAŞ'lılara askeri..
  7. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin..
  8. Kilis'te PKK operasyonu: 1 kişi..
  9. 26 ton kaldırıp Guinness rekoru kıran..
  10. Fatih'te yangın korkusu... Çok sayıda..
  11. Sinabung Yanardağı yeniden kül..
  12. Vladimir Putin resmen başkanlık için..
  13. Rus muhalif Aleksey Navalnıy, halkı..
  14. Malaga'dan Cenk Gönen kararı!
  15. Yıkım sırasında iş makinesi devrildi:..
  16. Afyonkarahisar'de 20 FETÖ sanığına..
  17. Kerkük'te istihbaratçıları öldürdüler!
  18. O katilin kimliği belirlendi
  19. Almanya'da öyle bir anket açıklandı..
  20. Rusya istedi, PKK anlaştı
Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
Abdullah Gül'e sordu: Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen...
Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
Mustafa Kemal heykelini traktörle gezdirip şov yaptı
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
Abdullah Gül de topa girdiğine göre..

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor