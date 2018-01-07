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Karatay: Bol bol yiyin, botoksa ihtiyaç kalmaz

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kollojen içeren kelle paça yiyen insanların botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi.

07 Ocak 2018 Pazar 17:46
Karatay: Bol bol yiyin, botoksa ihtiyaç kalmaz

Adana'da düzenlenen 11'inci Çukurova Kitap Fuarı'na gelen Prof. Dr. Karatay, “Yaşam Boyu Sağlık” konulu söyleşide konuştu.

Sağlıklı beslenmenin ipuçlarını veren Karatay, yağlı kuzu etinin istenilen miktarda tüketilebileceğini anlattı.
Kelle paça yemeğinin de oldukça faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu:

“Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal. Kollojen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye ihtiyacın kalmaz.”

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 17:46
  1. canan karatay
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