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Kararsız sürücü yangın musluğunu patlattı!

Çin'de kaydedilen görüntüde hangi yöne gideceğine bir türlü karar veremeyen şoför, yolun ortasındaki yangın musluğuna çarptı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:38
Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:38
  1. çin
  2. kararsız şoför
  3. yangın musluğu
  4. kaza
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