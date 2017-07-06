Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf

Bu iller arasında FETÖ ve diğer terör soruşturmaları açısından kritik konumda olanlar da var. Başsavcı Mustafa Alper'in vefatının ardından 3 aydır Başsavcısı bulunmayan Denizli'ye de bu kararname ile yeni başsavcı vazifelendirildi. Denizli'ye atanan Malatya Başsavcısı Ergül Yılmaz'ın Malatya Başsavcılığı'nı 2 yıl önce Mustafa Alper'den devraldığı ortaya çıktı.

Halef selef oldular

Denizli Başsavcısı Mustafa Alper 11 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Denizli Başsavcılığına üç aydır herhangi bir atama yapılmamıştı. Önceki gün yayımlanan kararname ile Denizli'ye Malatya Başsavcısı Ergül Yılmaz atandı. 2015'ten beri Malatya Başsavcısı olarak görev yapan Ergül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devam eden soruşturmalarda 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve üst rütbeli birçok darbeciyi tutuklatarak haklarında dava açtırmıştı.

Buruk tesadüf

Ergül Yılmaz'ın Denizli'ye atanması iki yıl önceki bir detayı da gündeme getirdi. Zira hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper, tam 2 yıl önce yine Temmuz ayında yayımlanan kararname ile Malatya Başsavcılığı'nı Ergül Yılmaz'a devrederek Denizli'ye gelmişti. Yılmaz ile Alper iki yıl sonra tekrar halef-selef oldular... Denizli Başsavcısı Ergül Yılmaz "Çok değerli bir meslektaşımız, kıymetli bir kardeşimizdi. Bizim için buruk bir tesadüf oldu. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.

Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kazaya dair soruşturma ise devam ediyor.









Başsavcı Ergül Yılmaz