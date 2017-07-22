Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kararname açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığında 17 personel bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 25 general ile 59 jandarma mensubu ise değişik görevlere atandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
Kararname açıklandı

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete'nin (RG) sayısında yayımlandı.

Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar ile Tümgeneral Ali Özkara, 24 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Kararname ile 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Rütbesi tümgeneralden korgeneralliğe yükseltilen Ali Çardakçı ile Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atandı.

Mevcut Jandarma Genel Komutan Yardımcılarından Ali Lapanta ise komutanlık emrine alındı.

25 generalin yeni görev yerlerine atandığı kararname ile ayrıca 56'sı il jandarma, 2'si komando alay ve biri eğitim alay olmak üzere 59 jandarma komutanlığına atama gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:11
  1. jandarma kararname
  2. ibrahim yaşar
  3. ali özkara
  4. ali çardakçı
  5. musa çitil
  6. ali lapanta
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    1. FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    2. Kararname açıklandı
    3. Deprem sonrası fiyat fırladı
    4. 1985'te başlamıştı! Bir dönem sona..
    5. ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı
    6. Almanya'dan bir skandal daha! Durduruldu
    7. Meteorolojiden vatandaşlara uyarı!
    8. Darbeci teröristin prova görüntüleri..
    9. Bir yıl sonra açıkladılar: PKK’nın..
    10. İran PKK ile kol kola!
    11. Türkiye Mescid-i Aksa için ayakta
    12. Bıçak kemiğe dayandı!
    13. Siyonist yine kudurdu
    14. Hans’ın derdi darbe
    15. Ege'de bir deprem daha!
    16. İşinizi Şansa Bırakmayın 'Hedefim..
    17. Her Tercihte Bir "Ümit" Var
    18. En Doğru Tercih İçin Neler Yapılmalı
    19. Filistin'in hamlesine Hamas'tan ilk..
    20. Kontenjan Artışı Kimleri Sevindirdi?
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü
    PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü