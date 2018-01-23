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‘Kararlılığımızı 7 düvel gördü’

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Başkanı Süleyman Erdem ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı Akit’e değerlendirdi.

23 Ocak 2018 Salı 03:15
‘Kararlılığımızı 7 düvel gördü’

‘Zeytin Dalı Harekatı’nı Akit’e değerlendiren Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Başkanı Süleyman Erdem, “Büyük Ortadoğu Planı (BOP) kapsamında kurulması planlanan bağımsız bir Kürt Devletinin temelini oluşturmaya yönelik bu girişim, Türkiye’nin müsaade edebileceği bir durum değildir. Suriye rejiminin kendi toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarına destek verilebilir, ancak Suriye rejimi bu konuda adım atmaz veya atamazsa, Türkiye gerekli adımları o takdirde atabilir ve istediği takdirde atabileceğini 7 düvel, dost düşman herkes görmüştür” dedi.

Terör unsurlarınız müttefik dediğimiz ülkelerce beslenerek büyütülmesinin kabul edilebilir olmadığına dikkat çeken Erdem, “Afrin operasyonu, Kürtlere karşı değil, Kürtlere de zulmeden terör örgütüne PYD’ye karşı bir operasyondur. Harekâta verilen isim, bu açıdan manidardır” dedi.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 03:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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